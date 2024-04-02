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Наставник львівського клубу поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував перемогу своєї команди в матчі УПЛ проти ЛНЗ (1:0).

"Ми розуміли, що буде складна гра проти незручного суперника і вона така й вийшла. Я вдячний хлопцям, що вони зуміли все-таки вирвати цю перемогу. Такі матчі, де ми проявляємо характер, дуже важливі для прогресу команди. Ми завжди кажемо футболістів, щоб вони до фінального свистка не виключались з гри, тож дуже цінно, що хлопці здобули такий результат.

Задоволений тим, як проявили себе Віталій Холод та Олег Федор, вийшовши у старті. Дуже хочеться, щоб у нас в команді було 18-20 футболістів приблизно одного рівня, щоб вони могли повноцінно замінити один одного. Через травми не можуть грати Юрій Климчук та Марко Сапуга, дискваліфікований Віталій Роман, Ярославу Карабіну нещодавно вирізали апендицит. І хоч ці важливі для нас футболісти сьогодні не зіграли, але гравці, які їх замінили, зіграли дуже гідно. В нашому складі багато хлопців, які можуть себе проявити: гравці з Руху-2, команди U-19, а сьогодні в заявці був 16-річний Мухаммад Джурабаєв з команди U-16. У нас є стратегія на кожен матч і відповідно до неї ми й обираємо стартовий склад. Гратимуть ті гравці, які найкраще підготовлені до матчу.

Сьогодні нам не вдалось зіграти зі звичною для нас інтенсивністю. ЛНЗ – важкий опонент, який не дає зіграти супернику. Було багато боротьби і гра складалась за сценарієм черкаської команди. Можливо, також свою роль зіграло те, що сім наших футболістів грали за молодіжну та олімпійську збірні України та пропустили значну частину підготовки до цього матчу. Відтак не всі були в оптимальних кондиціях і це вплинуло на нашу гру.

Остап Притула був впевнений, що якісно проб’є пенальті, тож ніхто не заперечував. Наші штатні пенальтисти не могли підійти до точки: Юрій Климчук травмований, а Денис Підгурський на той момент вже був замінений. Добре, що Притула взяв на себе відповідальність і вже у компенсований час холоднокровно реалізував свою спробу. Це психологічно важкий момент і Остап чудово з ним впорався.

Дуже відчувалась підтримка глядачів на трибунах. Ми граємо у футбол в першу чергу для вболівальників і нам вдалось їх потішити хорошим результатом. Гра за присутності глядачів відрізняється від того, в якій атмосфері проходили матчі у першій частині сезону. Ця підтримка додала хлопцям сил і гнала їх в атаку.

Хочу подякувати керівництву клубу, яке не тисне на хлопців і не вимагає від команди моментального результату. Всі розуміють, що зараз йде робота на перспективу, адже в нас молода команда. Перед початком сезону в нас була задача створити конкурентоздатний колектив і вона залишається в силі", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — ЛНЗ.