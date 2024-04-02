Україна

Наставник черкаського клубу поділився своїми думками після гри з Рухом.

Головний тренер черкаського ЛНЗ Олег Дулуб прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Руху (0:1).

"Через результат емоції негативні, але треба віддати належне гравцям, вони змагались і бились на всі 100%.

Не дивився епізод з пенальті. Я ніколи не коментую рішення арбітра. Поразка — це поразка. Дуже болюча, на 95-й хвилині з пенальті. Я завжди себе погано почуваю після поразок, але думаю, що хлопці професійні гравці, і вони рухаються далі по дистанції.

Завжди ставлю для себе завдання, тому що потрібно вигравати у кожній зустрічі. Зараз нам треба награвати склад і брати очки, які нам ще потрібні.

Думаю, ті гравці, які в нас зараз є… Якщо ми зіграємось – це десь зона єврокубків", — наводить слова Дулуба УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — ЛНЗ.