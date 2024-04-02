Наставник Фіорентини Вінченцо Італьяно - у списку кандидатів на посаду головного тренера Наполі, повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Зараз Наполі тренує головний тренер збірної Словаччини Франческо Кальцона.

У керівництві чемпіона Італії хочуть запросити наставника наступного літа. Наразі майбутнє Франческо Кальцони залишається незрозумілим. 

Разом з Фіорентиною Італьяно дійшов до фіналів Кубка Італії та Ліги конференцій. 

Тим часом Джилардіно може стати наступником Італьяно у Фіорентині.