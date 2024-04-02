Англія

Розповідаємо, що змусило лондонський Арсенал знову претендувати на найвищі місця після десятиріччя стагнації.

Для вболівальників Манчестер Сіті, які сподівалися на перемогу, і нейтральних фанатів, які бажали побачити видовище, матч з Арсеналом (0:0) став розчаруванням. Але для вболівальників Арсеналу та тих, хто зацікавлений у тактичних схемах, було багато цікавого.

Зазнавши поразки в такому ж матчі минулого сезону, коли Сіті фактично поховав надію Арсеналу на титул, цього разу гості були набагато сильнішими. Це не була перемога, але вона зберегла інтригу в чемпіонських перегонах. Ліверпуль, Арсенал і Сіті розділяють три очки за дев’ять ігор до кінця сезону.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О 1 Ліверпуль 29 20 7 2 67 27 40 67 2 Арсенал 29 20 5 4 70 24 46 65 3 Манчестер Сіті 29 19 7 3 63 28 35 64



Це третій випадок цього сезону, коли Арсенал не програв Сіті. Зберегти ворота сухими на Етіхад Стедіум також не було зайвим досягненням. До того ж команда Пепа Гвардіоли не змогла забити вдома вперше за 58 ігор. Це зробило Арсенал першою виїзною командою, яка не пропустила на Етіхад вперше з жовтня 2021 року, коли Крістал Пелас переміг містян з рахунком 2:0.

Слова тренерів після гри

- Вони роблять неймовірний пресинг. Коли ми контактуємо, вони дуже швидко повертаються назад. Арсенал добре захищається в низькому блоці. Місце було справді важко знайти. Це заважало нам пресингувати, тому що вони грали в основному довгими м’ячами, — сказав Гвардіола.

- Я вважаю, що в обороні ми зіграли майже ідеально, — сказав Мікель Артета. — Нам довелося тиснути на них дуже високо – я думаю, що ми справді добре грали та створили багато труднощів. Коли вони настільки хороші, що заводять вас у цей низький блок, дуже важко звідти вибратися.

Стартові склади

Статистика матчу:

Побудова Ман Сіті:

Гвардіола зіграв схемою 4-2-3-1, де Матео Ковачич і Родрі були в центрі поля, а Гвардіол і Аканджі — крайніми захисниками. За своєю структурою Ковачич часто опускався ліворуч від двох центральних захисників, а крайні захисники висувалися вперед, щоб створити ширину. Потім Бернардо Сілва та Філ Фоден опустилися в півзахист поряд Родрі (внизу), а Кевін Де Брюйне грав під Голандом.

Гості не відстежувати Ковачича, через що Кай Гаверц і Мартін Едегор залишилися недовантаженими проти адаптованих трьох захисників Сіті. У результаті Сіті домінував у володінні м’ячем, а Арсенал перебував у низькій позиції протягом значного періоду першого тайму.

Переломний момент для Арсеналу

Головним завданням для Сіті стало пробити низький блок Арсеналу. Одного разу в останній третині Сілва втримав свою ширину справа. Зліва діяв Фоден, щоб підтримати Де Брюйне та Голанда. Ковачич продовжував діяти зсередини, і, коли Гвардіол грав високо, Сака часто відтягувався назад. Таким чином, гості часто захищалися п’ятіркою, а іноді навіть шістьма гравцями. Тим часом Сака зробив мінімальний контратакувальний внесок у першому таймі, а Жезус створив деяку загрозу в переході. Колишній нападник Сіті був найкращим гравцем Арсеналу в першому таймі.

Проблема крайнього захисника Сіті

Арсенал наполегливо працював, щоб обмежити загрозу Сіті з лівого флангу, причому Сака часто звужувався ближче до центру поля до передач від Ковачича на Фодена та Де Брюйне. Бен Вайт також захищався вужче з Жоржиньо, який його страхував, тоді як Деклан Райс діяв набагато вище, не володіючи м’ячем – часто бувши першим гравцем Арсеналу за передньою лінією, який намагався пресингувати. Це звуження правого флангу Арсеналу природно створювало широкий простір для Гвардіола, який просувався вперед.

Попри це, Сіті не вистачило останнього пасу. Вони насилу підтримували швидкість своїх атак і неодноразово не знаходили гравців, які могли б збільшити темп. Реальність така, що робота з двома крайніми захисниками, які є більш природними центральними захисниками, а отже, більш обмеженими у володінні м’ячем, коли вони досягають останньої третини, обмежує атакувальну загрозу господарів – особливо з Арсеналом, який комфортно себе відчуває в компактному низькому блоці.

На початку другого тайму Арсенал отримав чіткі вказівки посилити пресинг, тепер Сака приєднався до першої лінії пресингу та перескочив на Ковачича, який грав у центрі. Під кінець першого тайму команда Артети зуміла створити кілька небезпечних ситуацій, в основному в результаті рідкісних помилок Сіті з м’ячем. Однак тепер вони боролися з підвищеною агресією, щоб обмежити прогрес Сіті на лівому фланзі. Вайт слідував за Сака, щоб тиснути на Гвардіола набагато вище, а також приєднався Вільям Саліба. Правий центральний захисник став грати трохи вище, залишивши Габріеля в позиції 1 на 1 проти Голанда. Арсенал створив кілька небезпечних моментів, перш ніж Гвардіола не вніс корективи.

Зміни Гвардіоли

Реакцією менеджера Сіті на пресинг Арсеналу був вихід двох вінгерів Джека Гріліша та Жеремі Доку. Тепер обидва утримували ширину так довго, як це було можливо, тоді як Сілва перемістився в центр, щоб грати під Голандом. Ріко Льюїс, рання заміна травмованого Натана Аке, проштовхнувся до півзахисту, щоб працювати разом із Родрі, а Арсенал знову відреагував, повернувшись у нижній блок.

Попри посилення атакувального потенціану в останній третині Сіті, блок Арсеналу залишався міцним. Гаверц і Едегор залишалися перед Райсом і Жоржиньо (пізніше Томасом Парті); щільна захисна коробка (внизу) працювала, щоб перевантажити центральну зону та прикрити будь-які проходи. Вінгери Габріель Мартінеллі та Леандро Троссард – які замінили Сака і Жезуса – допомогли впоратися з Грілішем та Доку. Це дозволило крайнім захисникам, які стояли за ними, надати додаткову підтримку проти гри на флангах у виконанні Сіті.

Великий шанс Арсеналу

Завдяки своїм обов’язкам в обороні та значно глибшою позицією, ніж зазвичай, Мартінеллі та Троссард мало що показали в атаці. Низький блок Арсеналу був розроблений, щоб скористатись позиційною помилкою Ман Сіті. Гості справді мали один великий шанс забрати всі три очки. Льюїс не міг створити задню лінію з чотирьох захисників, Сіті залишилося з трьома оборонцями в широкій позиції.

Троссар зміг проникнути у вільну зону, але, попри те, що Мартінеллі зробив ідентичний забіг на протилежному фланзі, Арсенал не зміг використати свій момент. Гра завершилася без голів, залишивши єдиним переможцем дня Ліверпуль.

За матеріалами The Coaches' Voice