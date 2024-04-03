Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 2 квітня 2024 року.

У рамках першого матчу півфіналу Кубка Італії туринський Ювентус на власному полі здолав римський Лаціо.

Команда Массіміліано Аллегрі провела недостатньо інтенсивний перший тайм, проте після перерви зуміла як швидко забити, так і подвоїти власну перевагу вже незабаром після цього.

Загалом, Лаціо мало що створив у цьому протистоянні в умовах кадрових проблем, тож перед грою у відповідь його позиції суттєво погіршились.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ювентус — Лаціо в матчі півфіналу Кубка Італії-2023/24:

Ювентус — Лаціо 2:0

Голи: К’єза, 50, Влахович, 64

Ювентус: Перін — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Веа, 81), Маккенні (Алькарас, 89), Локателлі, Рабіо, Костич (Алекс Сандро, 88) — Влахович (Кін, 86), К’єза (Їлдиз, 81).

Лаціо: Мандас — Гіла Фуентес (Хісай, 81), Романьолі, Патрік (Казале, 46) — Андерсон, Гендузі, Весіно, Марушич — Альберто (Камада, 72), Дзакканьї (Ісаксен, 14) — Іммобіле (Кастельянос, 83).

Попередження: Гатті, Веа