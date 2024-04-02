Італія
02 квітня 2024, 23:59
Ювентус забезпечив собі солідну перевагу над Лаціо в півфіналі Кубка Італії
Знекровлена команда Ігора Тудора не впоралась із важким виїздом до Турину.
Ювентус — Лаціо, Getty Images
02 квітня 2024, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ювентус — Лаціо 2:0
Голи: К’єза, 50, Влахович, 64
Ювентус: Перін — Гатті, Бремер, Даніло — Камб’язо (Веа, 81), Маккенні (Алькарас, 89), Локателлі, Рабіо, Костич (Алекс Сандро, 88) — Влахович (Кін, 86), К’єза (Їлдиз, 81).
Лаціо: Мандас — Гіла Фуентес (Хісай, 81), Романьолі, Патрік (Казале, 46) — Андерсон, Гендузі, Весіно, Марушич — Альберто (Камада, 72), Дзакканьї (Ісаксен, 14) — Іммобіле (Кастельянос, 83).
Попередження: Гатті, Веа