Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Лаціо.

Туринський Ювентус напередодні переграв римський Лаціо в першій частині півфінального двобою в рамках Кубка Італії на власному полі.

Ювентус — Лаціо 2:0 Відео та огляд матчу Кубка Італії

Після фінального свистка головний тренер "зебр" Массіміліано Аллегрі прокоментував виступ власної команди.

"Ми ще нікуди не вийшли, тому що нам ще потрібно зіграти матч-відповідь. Одного разу після перемоги в другій грі 3:0 ми пройшли по пенальті Мілан. Тепер у нас є місяць, щоб розібратись із проблемами в чемпіонаті.

Наступний суперник, Фіорентина — сильна команда, але в нас тепер буде багато лобових матчів проти конкурентів, тому ми хочемо повернутись до перемог у лізі. Сьогодні ж ми просто зіграли дуже хорошу гру.

Команда не боялась, але в хлопців було загострене почуття відповідальності. У першому таймі до епізоду з пенальті ми грали добре. У другому таймі хлопці теж діяли добре, і була велика згуртованість в обороні.

Ця перемога повинна додати нам впевненості, тому що ми виходили з важкого моменту. К’єза та Влахович зіграли чудову гру, ми всі ними задоволені.

Але говорити про окремих гравців немає сенсу. Команда показала важливий виступ. Найкраще, що зробив Влахович, — це забіг на 70 метрів у захист. Тепер, можливо, у нас буде фінал Кубка, який ми повинні виграти і, перш за все, головна мета сезону — потрапити до Ліги чемпіонів.

У другому таймі ми подовжили траєкторії передач і розтягнули їхню захисну лінію. Лаціо — небезпечна команда, і тільки захищаючись таким чином, ми могли перемогти.

У Римі ми пропустили гол, якого можна було уникнути. Зробили при цьому три чи чотири помилки перед голом. Сьогодні ми не втратили контроль над собою.

Сьогодні я отримав підтвердження того, що в мене є команда, яка вміє брати на себе відповідальність. Зараз ми не повинні радіти, тому що ми ще нічого не досягли. Давайте робити крок за кроком для досягнення наших кінцевих цілей.

Пенальті? Я розмовляв лише з четвертим арбітром. Ми поважаємо арбітрів та VAR, тому що ми не можемо змінити їхні рішення. А якщо відволікатись, то тоді це може призвести до того, що ви втратите фокус на грі.

У мене немає сумнівів у тому, що Тудор змінить це Лаціо. Він ще може щось сказати в цьому сезоні, тому що в нього хороша команда. Минулого року вони посіли друге місце і досі грають з нами в кубку. Тудор змінює їхній стиль уже зараз.

Наші цілі все ще не досягнуті. Ми боремось за вихід у фінал Кубка Італії та кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Якщо ми не зробимо цього 25 травня, це означатиме, що сезон не був проведений на належному рівні. Команда виконала свій обов'язок і продемонструвала велике почуття відповідальності.

Тренера оцінюють за результатами, і ти повинен щось із цим робити. Коли немає результатів, то перший, хто потрапляє на гриль — це тренер. Ми повинні намагатися перемагати і вдосконалюватись",— заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь проти римського Лаціо туринський Ювентус проведе на чужому полі 23 квітня.