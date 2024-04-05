Італія

Клуб розглядає варіант з трансфером.

Наполі може купити Ніколо Дзаніоло наступного літа — повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Влітку Ніколо повернеться в Галатасарай, і він дуже подобається новому спортивному директору Наполі Джованні Манні.

Наразі Дзаніоло, який виступає в оренді у Астон Віллі, хотів би повернутися до Італії, і неаполітанський клуб міг би серйозно подумати про трансфер. У складі Галатасараю форвард виступає з 2023 року. Раніше Ніколо грав за Рому, з якою виграв Лігу конференцій.

Цього сезону 24-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах та забив 3 голи.