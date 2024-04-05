Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Салернітана та Сассуоло зіграли у нічию. Відбувся обмін голами у двох таймах.

Команда Стефано Колантуоно знаходиться на 20 місці. В свою чергу колектив Давіде Баллардіні знаходиться на 19 сходинці.

Салернітана — Сассуоло 2:2

Голи: Кандрева, 52, пенальті, Маджоре, 90 — Лор'єнте, 37, Байрамі, 44

Салернітана: Костіль — П'єроцці (Сімі, 85), Манолас (Віньято, 77), Пірола, Брадарич — Маджоре, Кулібалі, Гоміс (Дзанолі, 49) — Кандрева, Іквуемесі (Вайссман, 64), Чауна (Боатенг, 77)

Сассуоло: Консільї — Толян, Ерлич (Кумбулла, 69), Феррарі, Дойг — Болока, Торстведт (Рачич, 74) — Дефрель (Віті, 90), Байрамі (Енріке, 74), Лор'єнте — Пінамонті

Попередження: П'єроцці, Маджоре, Пірола — Лор'єнте, Кумбулла