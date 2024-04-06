Італія

Керманич зробив команду-сенсацію з Болоньї вже на другий рік роботи.

Італійська Болонья продовжує цього сезону перебувати на передових позиціях Серії A, і якщо в перший рік роботи Тіаго Мотти на посаді головного тренера "россоблу" були просто "грозою фаворитів", то зараз вони являють собою реального претендента не просто на участь у єврокубках, а й на виступи в Лізі чемпіонів УЄФА наступного футбольного року.

Щоправда, ажіотаж довкола гравців Болоньї зараз такий, що невідомо, яким буде її склад після літньої трансферної кампанії.

А тут ще й 41-річного тренера хочуть забрати більш імениті клуби, тоді як сам Мотта не виключає можливої зміни місця роботи найближчим часом.

Свіжа італійська преса називає туринський Ювентус та англійський Манчестер Юнайтед у якості двох основних претендентів на підписання контракту з тренером.

Агент Мотти, Даріо Канові, нещодавно додатково підлив масла до огню спекуляцій на цю тему, заявивши, що його клієнт "обов’язково тренуватиме клуб-учасник Ліги чемпіонів".

Ці слова, утім, можна трактувати геть по-різному — якщо до Ювентуса самій Болонії ще потрібно подолати відстань, яка наразі складає три очки, то Манчестер Юнайтед узагалі може залишитись без єврокубків.

Нагадаємо, що раніше представник Мотти остаточно відкинув один із варіантів у Італії для свого клієнта.