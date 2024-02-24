Італія

Нинішній керманич Болоньї навряд переїде до Неаполя.

Агент Даріо Канові, який є одним із представників Тіаго Мотти, прокоментував чутки щодо того, що нинішній керманич Болоньї може у майбутньому очолити Наполі, передає портал Football Italia.

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Неаполітанці нещодавно вже вдруге за сезон змінили головного тренера. Канові висловився про кризову ситуацію у клубі, заявивши, що інакше там бути не могло.

"Ніхто насправді не запитував себе, чому такий тренер, як Спаллетті, пішов у відставку після чемпіонства. Якби вони задали собі це питання, то зрозуміли б, що це середовище, в якому важко тренувати. Їм буде важко знайти топового тренера. Ніхто не хоче туди йти. Я не думаю, що хтось на зразок Конте захоче поїхати до Неаполя. Втручання президента нелегко витримати", — сказав агент.

Він також не думає, що новий керманич "партенопейців" Франческо Кальцона затримається у клубі надовго.

"Я не знаю його особисто і тому не можу його судити. Я чув його ім'я як помічника, тому вважаю, що, за винятком чудес, він є тимчасовим варіантом. Він не тренер із досвідом, необхідним для того, щоб керувати такою командою, як Наполі", — заявив Канові.

Нагадаємо, сам президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс заявляв, що у червні вони зверталися до Тіаго Мотти, але той відмовився очолити Наполі.