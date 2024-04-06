Італія

Завершився другий поєдинок 31 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять першого туру італійської Серії А-2023/24 Мілан приймав Лечче на стадіоні Сан-Сіро.

Господарі поля досить швидко вийшли вперед завдяки голу Пулішича. Трохи пізніше Жиру вдалося подвоїти перевагу "россонері". Гості ще до перерви залишилися у меншості через вилучення Крстовича. У другій половині зустрічі Леау збільшив перевагу Мілана. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу колективу Стефано Піолі з рахунком 3:0.

Мілан — Лечче 3:0

Голи: Пулішич, 6, Жиру, 20, Леау, 57

Мілан: Меньян — Калабрія, Габбія (К'єр, 61), Томорі, Ернандес (Терраччано, 83) — Адлі, Рейндерс (Беннасер, 78) — Чуквезе, Пулішич (Муса, 62), Леау — Жиру (Йович, 62)

Лечче: Фальконе — Венуті (Жандре, 70), Понграчич, Баскіротто, Галло — Блен (Беріша, 78), Рамадані, Гонсалес (Пікколі, 46) — Банда (Альмквіст, 46), Крстович, Доргу (П'єротті, 85)

Попередження: Чуквезе — Блен

Вилучення: Крстович, 45