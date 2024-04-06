Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 6 квітня 2024 року.
Мілан — Лечче, getty images
06 квітня 2024, 19:45
У рамках 31-го туру італійської Серії А Мілан здобув розгромну перемогу над Лечче.
"Россонері" відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі, гарантувавши підсумковий результат на свою користь з рахунком 3:0.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Лечче у матчі 31-го туру італійської Серії А-2023/24:
Мілан — Лечче 3:0
Голи: Пулішич, 6, Жиру, 20, Леау, 57
Мілан: Меньян — Калабрія, Габбія (К'єр, 61), Томорі, Ернандес (Терраччано, 83) — Адлі, Рейндерс (Беннасер, 78) — Чуквезе, Пулішич (Муса, 62), Леау — Жиру (Йович, 62)
Лечче: Фальконе — Венуті (Жандре, 70), Понграчич, Баскіротто, Галло — Блен (Беріша, 78), Рамадані, Гонсалес (Пікколі, 46) — Банда (Альмквіст, 46), Крстович, Доргу (П'єротті, 85)
Попередження: Чуквезе — Блен
Вилучення: Крстович, 45