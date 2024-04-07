Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 23-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та Олександрія.

Одеський Чорноморець та Олександрія зіграють у рамках двадцять третього туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Чорноморець у Одесі.

Роман Григорчук, після кубкової поразки від донецького Шахтаря (1:4), залучив до стартового складу Кузика на вістрі атаки.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти закарпатського Миная (2:2), використав із перших хвилин Мартинюка ліворуч у захисті, тоді як Бєляєв долучиться до центрального трикутника.

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Бойчук, Васильєв, Брагару — Бадібанга, Кузик, Штогрін.

Запасні: Білик, Вічний, Огіря, Ієде, Шаповал, Альваренга, Присяжнюк, Зе Гомеш, Ситников, Голуб.



Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Кампуш, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Бєляєв — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський.

Запасні: Єрмаков, Кравченко, Сігеєв, Кулаковський, Ващенко, Скорко, Беззера, Смирний, Костишин, Шостак, Погорілий, Де.



Гра Чорноморець — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.