Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 23-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 7 квiтня.

Матчу Шахтаря та Руху ми присвятили окремий матеріал.

Олександрія — Чорноморець

Недiля, 7 квiтня, 13:00. Стадіон "Ніка", Олександрія. Пряма трансляція на УПЛ ТБ

День стартує в Одесі, де зустрічаються дві авторські команди. І Ротань, і Григорчук у своїх колективах досить давно, їхню гру вони вибудували під своє тактичне бачення – відповідно, обох сьогоднішніх суперників можна з упевненістю називати їхніми командами.

Величезною, а якщо оцінювати “глибину” складу Чорноморця, то навіть непристойною втратою для одеситів стає відсутність Авагiмяна. Треба ж такому статися: тiльки Артур вистрілив хет-триком (першим для всього чемпіонату!), як команді доводиться шукати варіанти, як обходитися без нього. Чекаємо на Артема Присяжнюка? 18-річний півзахисник і у Житомирі замінив Авагiмяна, який отримав заслужені оплески.

Але взагалі у Григорчука такі проблеми із центром поля, що із Шахтарем довелося рухати “в середину” Брагару. Це, звичайно, гідний косплей Клоппа – найкреативнішого захисника команда спробувати у центрі – але нічого хорошого не дало. Ще й без Авагiмяна Чорноморець, мабуть, просто готовий віддати Олександрії центр поля та діяти на контратаках.

У Ротаня свій головний біль. Кирило Ковалець, звичайно, сильно підвів команду тим, що не реалізував пенальті та видалився у Мінаї, але з ним все одно комфортніше, ніж без нього. При цьому з трійкою Шулянський – Кулаков – Калитвинцев олександрійцям, може, й краще зіграти з більш оборонним гравцем у центрі поля.

Загалом, на нас чекає цікава тактична дуель, в рамках якої обом тренерам доведеться вирішити складні ребуси. При цьому, звичайно, занадто драматизувати картину немає сенсу. Обидві команди впевнено зайняли позиції в середині таблиці і дограють сезон так, щоб не опинитися ані дуже високо, ані надто низько.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Чорноморець: Варакута — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Бадібанга, Васильєв, Присяжнюк — Бойчук, Ієде, Штогрін

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Кампуш, Копина — Калюжний, Михайленко, Костишин — Калітвінцев, Кулаков, Шулянський

прогноз 1:1

КОЛОС — МЕТАЛIСТ 1925

НЕДIЛЯ, 7 КВIТНЯ, 15:30. КОЛОС, КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Настає один із останніх моментів для Металіста 1925, коли він може показати, чи є у нього хоч якісь аргументи у боротьбі за виживання.

Команда критично погана в обороні: 13 пропущених м'ячів у п'яти матчах нового року. У неї ротація на найневідповідній для цього позиції (у воротах то Мозиль, то Проценко), дуже наївна гра в лінії оборони – а попереду, якщо Гармаш із Юрченком щось і вигадують, це й частини проблем біля своїх воріт не компенсує. Якщо це так і продовжиться, харків'яни просто вилетять із останнього місця, їх і Минай з такою грою обійде.

Проблема Металіста 1925 в тому, що він замахнувся на розкіш, не вирішивши питання з найнеобхіднішим. Гармаш та Юрченко можуть посилити команди з самого топу (не виключаю, що той же Дніпро-1, якщо продасть влітку Пiхальонка, за старою звичкою подивиться у бік Харкова у пошуках заміни), але зі ставкою на знаменитий ромб Скрипника тили команди сильно оголюються, захист виявляється змушеною грати в незвичний футбол – ну а півзахисники все одно отримують м'яч далеко від штрафного майданчика.

Зараз харків'яни загнали себе в ситуацію, коли і нічия з Колосом, з одного боку, виглядає дуже великою і важливою метою, а з іншого нічого особливо не вирішить. Скоро матчі з Дніпром-1, Кривбасом – не за рахунок ж ігор з ними підніматися із зони вильоту? Виходить, що “двадцять п'ятим” потрібно намагатися грати за перемогу, але Паулаускасу та компанії на просторі буде лише комфортніше проявити себе.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Колос: Фесюн — Ємець, Бондаренко, Бурда, Цуріков — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Топалов — Паулаускас

Металіст 1925: Проценко — Капінус, Імереков, Червак, Фарина — Русин, Юрченко, Габелок — Юсов, Гармаш, Овусу