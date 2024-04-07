Італія

Мілан набрав шикарну форму.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі після переможного матчу 31-го туру чемпіонату Італії з Лечче (3:0) висловився про цілі на заключному етапі сезону. Цитує алленаторе Football Italia.

"Ми в хорошій формі, грали так, як хотіли. Обидві команди були дуже вмотивовані. Тепер ми повинні зосередитися на абсолютно іншому турнірі — першому чвертьфіналі Ліги Європи. Це важлива гра для обох команд.

Рома, звісно, класніша команда, ніж Славія та Ренн, але ми хочемо максимально використати перевагу домашньої арени в першому матчі перед нашими вболівальниками.

Ми хочемо бути максимально конкурентоспроможними в обох турнірах, тому посісти друге місце в Серії А і пройти весь шлях у Лізі Європи буде великим досягненням. Це те, що ми хочемо зробити", — заявив Піолі.

Перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи Мілан-Рома відбудеться 11-го квітня, о 22:00 за київським часом.