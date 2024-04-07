Італія

Завершився п'ятий поєдинок 31 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять першого туру італійської Серії А-2023/24 Фрозіноне приймав Болонью на Стадіо Беніто Стірпе.

У першому таймі господарі поля виглядали трохи краще за свого суперника, але трансформувати цю перевагу у голи вони не зуміли. Гості перехопили ініціативу у другій половині зустрічі, проте їм теж не вдалося відкрити рахунок, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Фрозіноне — Болонья 0:0

Фрозіноне: Тураті — Боніфаці, Романьйолі, Околі — Дзортеа, Барренечеа, Маццителлі (Гаррітано, 86), Валері (Лірола, 66) — Суле (Чуні, 85), Рейнір (Брешианіні, 66) — Шеддіра (Сек, 77)

Болонья: Скорупські — Пош, Лукумі, Калафіорі, Крістіансен (Ликоянніс, 77) — Фройлер, Ебішер (Фаббіан, 69) — Орсоліні (Ндоє, 77), Фергюсон, Салемакерс (Урбанські, 46) — Зіркзе (Кастро, 81)

Попередження: Романьйолі — Салемакерс, Крістіансен, Ликоянніс