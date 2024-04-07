Завершився матч чемпіонату Італії.
Монца - Наполі - Getty Images
07 квітня 2024, 18:14
Наполі виграв у Монци на виїзді. Протягом семи хвилин Віктору Осімгену, Маттео Політано та Пйотр Зелінські вдалося вивести свою команду вперед.
Колектив Франческо Кальцони знаходиться на 7 місці. Його опонент займає 11 сходинку.
Монца — Наполі 2:4
Голи: Джурич, 9, Кольпані, 62 — Осімген, 55, Політано, 57, Зелінські, 61, Распадорі, 68
Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі (Кірьякопулос, 76), Іццо, Марі, Кальдірола — Акпа-Акпро (Бондо, 54), Гальярдіні (Карбоні, 76) — Кольпані, Мота (Мальдіні, 27), Дзербін (Куррія, 54) — Джурич
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Руй, 80) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Каюсте, 68) — Нгонге (Політано, 55), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 68)
Попередження: Акпа-Акпро, Кальдірола — Нгонге