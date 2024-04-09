Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 8 квітня 2024 року.

Міланський Інтер у матчі 31 туру італійської Серії А у гостях вирвав перемогу над Удінезе (2:1).

Господарі поля відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на 40 хвилині результативним ударом відзначився Самарджич. Потім на 55 хвилині цифри на табло зрівняв Чалханоглу.

Перемогу команді Сімоне Індзагі приніс забитий м'яч у виконанні Фраттезі, який вразив ворота суперника на п'ятій компенсованій хвилині до другого тайму.

Огляд матчу:

Удінезе — Інтер 1:2

Голи: Самарджич, 40 - Чалханоглу, 55, Фраттезі, 90+5.

Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Крістенсен — Ехізібує (Феррейра, 62), Саррага (Паєро, 70), Сілва, Самарджич (Ловрич, 62), Камара (Земура, 70) — Перейра — Товен.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Аугусто — Думфріс (Дарміан, 68), Барелла, Чалханоглу (Санчес, 74), Мхітарян (Фраттезі, 68), Дімарко (Б'юкенен, 81) — Мартінес, Тюрам (Арнаутович, 81).

Попередження: Перейра — Павар, Мартінес.