Італія

Представник команди висловив думку стосовно гри колективу.

Генеральний директор Аталанти Умберто Маріно розповів щодо розвитку проекту команди.

"Ми знаємо, як важко ми працювали, щоб досягти цієї мети та отримати шанс зіграти проти Ліверпуля", — цитує Умберто ресурс Tutto Mercato Web.

"Вони є сильною технічною командою, яка матиме той же дух, що й Кальярі. Ми повинні зберігати свою ідентичність з таким же бажанням, як вони.

Ми повинні вчитися на помилках і намагатися вдосконалюватись, наполегливо працюючи, але це частина нашої культури.

Ця гра увійде в історію Аталанти. Гра на Енфілді із вболівальниками, а не як в 2020 році, запам’ятається на все життя".

У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Аталанта зіграє з Ліверпулем, перша зустріч відбудеться на Енфілді, а матч-відповідь на Гевісс Стедіум.