Генеральний директор Аталанти Умберто Маріно розповів щодо розвитку проекту команди. 

"Ми знаємо, як важко ми працювали, щоб досягти цієї мети та отримати шанс зіграти проти Ліверпуля", — цитує Умберто ресурс Tutto Mercato Web. 

"Вони є сильною технічною командою, яка матиме той же дух, що й Кальярі. Ми повинні зберігати свою ідентичність з таким же бажанням, як вони. 

Ми повинні вчитися на помилках і намагатися вдосконалюватись, наполегливо працюючи, але це частина нашої культури. 

Ця гра увійде в історію Аталанти. Гра на Енфілді із вболівальниками, а не як в 2020 році, запам’ятається на все життя". 

У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Аталанта зіграє з Ліверпулем, перша зустріч відбудеться на Енфілді, а матч-відповідь на Гевісс Стедіум. 