Представник команди висловив думку стосовно гри колективу.
Умберто Маріно - Getty Images
09 квітня 2024, 17:57
Генеральний директор Аталанти Умберто Маріно розповів щодо розвитку проекту команди.
"Ми знаємо, як важко ми працювали, щоб досягти цієї мети та отримати шанс зіграти проти Ліверпуля", — цитує Умберто ресурс Tutto Mercato Web.
"Вони є сильною технічною командою, яка матиме той же дух, що й Кальярі. Ми повинні зберігати свою ідентичність з таким же бажанням, як вони.
Ми повинні вчитися на помилках і намагатися вдосконалюватись, наполегливо працюючи, але це частина нашої культури.
Ця гра увійде в історію Аталанти. Гра на Енфілді із вболівальниками, а не як в 2020 році, запам’ятається на все життя".
У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Аталанта зіграє з Ліверпулем, перша зустріч відбудеться на Енфілді, а матч-відповідь на Гевісс Стедіум.