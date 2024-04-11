Італія

"Нерадзуррі" звернули увагу на французького центрбека.

Центральний захисник РБ Зальцбург Умар Соле опинився у сфері інтересів Інтера, передає видання La Gazzetta dello Sport.

Міланський клуб хоче підписати колегу за позицією 24-річного француза з Атлетіко Маріо Ермосо на правах вільного агента. Проте, якщо оформити цей трансфер не вдасться, "нерадзуррі" можуть зробити Соле своєю основною ціллю на підсилення оборонної ланки.

Повідомляється, що Інтер вже слідкував за гравцем РБ Зальцбург у минулому. Ім'я захисника ніколи не зникало з їхніх радарів.

Контракт Соле з австрійським клубом розраховано до кінця червня 2025 року. Продовження угоди наразі є малоймовірним. Очікується, що за француза "бики" можуть отримати близько 10 мільйонів євро.

У поточному сезоні захисник взяв участь у 23 матчах РБ Зальцбург у всіх турнірах, відзначившись 2 голами і асистом.