Італія

Грузин став справжнім символом футбольного Неаполя.

Один з лідерів Наполі Хвіча Кварацхелія висловився щодо порівнянь його із легендою неаполітанського клубу Дієго Марадоною. Цитує грузина Альфредо Педулла.

"Марадона був одним із найкращих гравців в історії футболу. Я думаю, що це безумство, порівнювати мене з ним або намагатися це зробити. Звичайно, мені це до душі. Коли ви граєте в команді, в якій грав Марадона, ви отримуєте задоволення.

До того, як я приїхав сюди, мій батько завжди говорив мені, що Марадона був найкращим у світі, він був його кумиром", — сказав Кварадона.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 39 матчів, забив десять голів та віддав сім результативних передач.