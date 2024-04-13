Італія

Півзахисник Лаціо прокоментував перемогу над Салернітаною.

Напередодні римський Лаціо на власному полі здолав Салернітану в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.

Лаціо — Салернітана 4:1 Відео голів та огляд матчу Серії A

Півзахисник "орлів" Ніколо Ровелла, який повернувся на поле на тлі реабілітації після остеомієліту лобкової кістки, прокоментував виступ команди.

"Лаціо повинен відштовхнутися від сьогоднішньої перемоги, і зараз ми повинні спробувати виграти всі сім матчів, що залишилися, а вже наприкінці сезону ми побачимо, де будемо перебувати.

Ми повинні викладатись на повну в кожній грі, а почати повинні звідси, із цього видовищного вечора.

Я говорив із тренером щодо власної ролі в команді й граю там, де він хоче мене бачити. Я можу зіграти на будь-якій позиції й наразі думаю лише про те, щоб узагалі грати в футбол, викладатись на повну й перемагати.

У Лаціо я відчуваю себе як удома, мені дуже подобається в цьому клубі. Я не знаю, як це пояснити те, що я відчуваю всередині.

Я сподівався забити гол перед нашими вболівальниками, проте не вдалось. Утім, сподіваюсь зробити це найближчим часом. Легко говорити, коли все йде добре, але ти бачиш людей довкола себе справжніми тільки тоді, коли щось іде не за планом.

Нам потрібно буде добре постаратись, щоб повернути довіру публіки на свій бік — вони справедливо висловлюють незгоду. Ми повинні бути рішучими й забивати якомога більше", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що контракт 22-річного Ровелли досі належить туринському Ювентусу, до якого він має повернутись після завершення наступного сезону.