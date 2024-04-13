Іспанія

Тренер Жирони висловив думку стосовно матчу у чемпіонаті.

Головний тренер Жирони Мічел розповів щодо матчу з Атлетіко.

"Ми дозволили Атлетіко контролювати нас, що не було планом на гру. До рахунку 1:1, вважаю, матч був під контролем. Ключовим моментом став пенальті в компенсований час. У другому таймі мадридці показали дуже хорошу гру", — цитує тренера ресурс Marca.

"Ми бачили кадри з моментом Савіньйо. ВАР навіть не запросив арбітра переглянути можливий пенальті. Розумію, що арбітр може засумніватися, якщо це поза межами штрафного або якщо футболіст спіткнувся. Але там був удар, це пенальті".

У матчі Ла Ліги Атлетіко виграв у Жирони.