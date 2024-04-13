Італія

Президент Лаціо висловив думку стосовно півзахисника.

Клаудіо Лотіто розповів щодо ситуації із контрактом Луїса Альберто.

"Луїс Альберто хоче піти як вільний агент і розірвати контракт, але нещодавно він підписав новий чотирирічний контракт", — цитує Клаудіо інсайдер Фабріціо Романо.

"Я не божевільний, якщо він хоче залишити Лаціо, він повинен принести пропозицію якоїсь команди підписати його. Ми не будемо віддавати свої гроші".

Чинний контракт гравця з клубом буде до 30 червня 2027 року з зарплатнею чотири мільйона євро на рік. У черговому матчі Лаціо виграв у Салернітани.

Цього сезону 31-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 8 асистів.