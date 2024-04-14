Італія

Півзахисник Ювентуса висловився щодо продовження контракту.

Французький центральний півзахисник туринського Ювентуса Адрієн Рабьо виступає в складі "Старої Синьйори" вже п’ятий рік поспіль, тому логічним чином постає питання термінів дії його контракту.

Перемовини поміж гравцем і клубом відбувались ще торік, коли зрештою було досягнути домовленості щодо продовження угоди на один сезон, проте цей термін також поступово наближається до завершення.

А тим часом жодного прогресу 29-річний виконавець та "зебри" так і не досягли, тому в боротьбу за футболіста долучились такі клуби, як Манчестер Юнайтед, Ньюкасл та Барселона.

Тим часом сам Рабьо поставив для себе чіткий маркер для продовження чинної угоди:

"Я залишився в Ювентусі тому, що хотів допомогти цій команді повернутись до Ліги чемпіонів, про що клуб також просив мене.

Тому я й залишився заради цієї мети влітку минулого року. Якщо ми виконаємо це завдання, то побачимо, як там буде.

Із моєї точки зору, оновити контракт було б, безумовно, краще для мене, але нам ще треба сісти й про все поговорити.

Наразі ж ми всі сконцентровані на спільній меті, а потім можемо й іншими справа займатись", — заявив італійський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Рабьо чотири голи та три гольові передачі в 28 матчах.