Італія

Клуб Серії А готовий продати Альберта Гудмундссона за 25-30 мільйонів євро.

Нападник збірної Ісландії та Дженоа Альберт Гудмундссон в літнє трансферне вікно може відправитися на підвищення до іншого клубу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, вже майбутнього літа керівництво клубу італійської Серії А чекає на пропозиції щодо 26-річного ісландського форварда, який проводить хороший сезон.

Очікується, що Дженоа проситиме за Гудмундссона від 25 до 30 мільйонів євро, проте "грифони" також готові розглянути варіанти з включенням гравців на обмін.

У поточному сезоні Альберт Гудмундссон провів за Дженоа 29 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 12 голів та віддав 4 асисти. Його контракт з італійським клубом спливає влітку 2027 року.

Нагадаємо, що гол ісландського форварда у ворота збірної України Євро-2024 було визнано найкращим у плей-оф відбору на Євро-2024.