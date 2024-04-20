Італія

Підопічні Клаудіо провели один із найкращих матчів у сезоні.

Головний тренер Кальярі Клаудіо Раньєрі прокоментував нічийний результат домашнього матчу 33-го туру італійської Серії А з туринським Ювентусом (2:2).

"З Ювентусом це ніколи не закінчується. Шкода, бо ми могли уникнути двох голів: перший зі штрафного, якого, можливо, не було — але я залишу коментарі іншим. Другий внаслідок автоголу після загубленого м'яча, з яким ми повинні були впоратися краще.

Це ще не кінець, ми маємо боротися й виправляти дрібниці, які мають значення, як це було видно сьогодні.

Якби нам сказали, що в цих трьох іграх ми наберемо п'ять очок, ми б із радістю погодилися, тож ідемо вперед з впевненістю.

Кожен збирає те, на що заслуговує, ми почали повільно, за останні півтора місяця ми відновилися, тепер робота повинна бути завершена, тому що вболівальники, вся Сардинія, заслуговують на це", — наводить слова Раньєрі офіційний сайт Кальярі.

Завдяки нічиї з Юве, Кальярі піднявся на 13 місце у чемпіонаті Італії, набравши 32 пункти після 33-х зіграних турів.