Італія

Аргентинець проводить потужний сезон.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес найближчим часом продовжить контракт із "нерадзуррі". Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сторони підпишуть нову п'ятирічну угоду відразу після завоювання Скудетто. 26-річний форвард отримає зарплату в дев'ять млн. євро на рік.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 110 млн. євро.

Цього сезону Лаутаро Мартінес відіграв за Інтер 39 матчів, забив 26 голів та віддав 6 результативних передач.

Раніше генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта висловився щодо потенційного продовження контракту з Мартінесом.