Італія

Наразі форвард хоче змінити клуб.

Джованні Сімеоне може залишити Наполі наступного літа і спробувати свої сили у іншій команді — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У складі італійського колективу форвард не отримує достатньої кількості ігрових хвилин, тому хочу шукати можливості регулярної практики. У трансфері Джованні зацікавлений Лаціо, а головний тренер Ігор Тудор хоче бачити його у команді.

В Наполі Сімеоне виступає з 2022 року, разом з ним став чемпіоном Італії. Також Наполі може запросити Антоніо Конте на посаду тренера.

Цього сезону 28-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.