Італія

Завершився п'ятий поєдинок 33 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять третього туру італійської Серії А-2023/24 Сассуоло приймав Лечче на Мапеї Стедіум.

Гості доволі швидко зуміли сформувати комфортну для себе перевагу. Протягом перших 15 хвилин зустрічі підопічні Луки Готті забили двічі (Жандре і Доргу). У другій половині поєдинку Пікколі збільшив перевагу Лечче. Відповісти бодай чимось господарі поля так і не встигли. Таким чином, серія Сассуоло без звитяг у чемпіонаті досягла позначки у п'ять матчів.

Сассуоло — Лечче 0:3

Голи: Жандре, 11, Доргу, 15, Пікколі, 61

Сассуоло: Консільї — Тольян, Ерлич, Феррарі, Віті (Дойг, 46) — Енріке, Торстведт (Ліпані, 65) — Дефрель (Мулаттьєрі, 46), Байрамі (Вольпато, 46), Лор'єнте (Конрадсен Сейде, 85) — Пінамонті

Лечче: Фальконе — Жандре (Венуті, 84), Понграчич, Баскіротто, Галло — Рафья (Гонсалес, 56), Блен, Уден, Доргу (Беріша, 75) — Крстович (П'єротті, 84), Пікколі (Сансоне, 75)

Попередження: Лор'єнте