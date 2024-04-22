Італія

Попереду важливе дербі для "россонері".

Напередодні матчу 33-го туру італійської Серії А між Міланом та Інтером, головний тренер "россонері" Стефано Піолі поспілкувався з журналістами. Цитує італійського фахівця Football Italia.

"Перемога в дербі буде дуже важлива для всього, що ми сказали раніше. Давайте не будемо про мене, про це занадто багато і довго говорили останнім часом. Я думаю, що це нікому не принесло ніякої користі, особливо мені.

Мій Мілан ще може багато чого дати. Мене не цікавить критика. Ви, журналісти та вболівальники, можете критикувати та судити мене, це ваша думка.

Найголовніше, що завтра буде 70 тисяч вболівальників, які тиснутимуть на Мілан, решта малоцікава. Важливо те, що Мілан зробить в дербі, а не тема Піолі.

Нам знадобиться найкращий Мілан. Є ті, хто думає, що ми ніколи не змінювалися в дербі, але завтра ми повинні зробити все можливе, щоб вони не виграли.

Я не здивуюся перемозі в дербі, я дуже вірю у своїх гравців. Це буде гра, в якій мені доведеться багато страждати, але я вірю у своїх гравців і вірю, що ми зможемо перемогти", — заявив Піолі.