Італія

Історична подія для "нерадзуррі".

Інтер зможе нанести другу зірку над емблемою клубу. Це стало можливо після перемоги в чемпіонаті Італії в сезоні-2023/24.

Для "нерадзуррі" це чемпіонство стало 20-м в історії. Після 10-ти трофеїв Інтер отримав право нанести першу зірку, а тепер зможе додати другу.

У матчі 33-го туру Інтер у міланському дербі обіграв Мілан (2:1) і достроково забезпечив собі золоті медалі.

Раніше Інтер вигравав Скудетто в сезоні-1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 і 2020/21.