Італія

Володар Золотого м'яча-2006 готується рятувати клуб від вильоту.

Новий головний тренер Удінезе Фабіо Каннаваро висловився щодо кількох своїх підопічних, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Спеціаліст заявив, що центральний півзахисник Лазар Самарджич є найталановитішим гравцем команди, тож очікування від його майбутніх виступів найвищі.

"Йому важко, оскільки інші команди спостерігають за ним і застосовують певну тактику, щоб змусити його мовчати", — вважає Каннаваро.

У поточному сезоні 22-річний серб взяв участь у 28 матчах Удінезе у Серії А, відзначившись 4 голами і 2 асистами.

Новопризначений керманич "фріульців" додав, що це ж стосується і центрального нападника Лоренцо Лукки, який теж проводить непоганий сезон. На рахунку 23-річного італійця 8 голів і 3 асисти у 33 матчах за Удінезе у всіх турнірах цієї кампанії.

Нагадаємо, у четвер, 25 квітня, Каннаваро дебютує на новій посаді дограванням (із 72-ї хвилини, рахунок 1:1) домашнього матчу 32 туру Серії А проти Роми. Поєдинок не завершили вчасно, оскільки захиснику гостей Евану Ндіка стало зле — електрокардіограма показала, що у нього був серцевий напад.