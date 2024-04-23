Італія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Італії, у якому зіграють римський Лаціо та туринський Ювентус.

Римський Лаціо та туринський Ювентус зіграють поміж собою матч-відповідь півфіналу Кубка Італії на Стадіо Олімпіко на тлі перемоги "зебр" у першій грі — 2:0.

Ігор Тудор, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Казале в трійці центральних захисників, тоді як Хісай зіграє на правому фланзі, а Кастельянос очолить атаку.

Массіміліано Аллегрі, у свою чергу, залучив до стартового складу Алекса Сандро в трійці центральних захисників.

Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі, Гіла Фуентес — Хісай, Гендузі, Катальді, Марушич — Андерсон, Альберто — Кастельянос.

Запасні: Сепе, Ренцетті, Патрік, Весіно, Пеллегріні, Педро, Ровелла, Іммобіле, Гонсалес.



Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, Рабіо, Костич — Влахович, К’єза.