Стали відомі стартові склади команд для півфінального матчу-відповіді Кубку Італії, у якому зіграють римський Лаціо та туринський Ювентус.
Алекс Сандро, Getty Images
23 квітня 2024, 21:38
Римський Лаціо та туринський Ювентус зіграють поміж собою матч-відповідь півфіналу Кубка Італії на Стадіо Олімпіко на тлі перемоги "зебр" у першій грі — 2:0.
Ігор Тудор, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Казале в трійці центральних захисників, тоді як Хісай зіграє на правому фланзі, а Кастельянос очолить атаку.
Массіміліано Аллегрі, у свою чергу, залучив до стартового складу Алекса Сандро в трійці центральних захисників.
Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі, Гіла Фуентес — Хісай, Гендузі, Катальді, Марушич — Андерсон, Альберто — Кастельянос.
Запасні: Сепе, Ренцетті, Патрік, Весіно, Пеллегріні, Педро, Ровелла, Іммобіле, Гонсалес.
Запасні: Щесни, Пінсольо, Ругані, Джало, Міретті, Веа, Алькарас, Ніколуссі-Кавілья, Їлдиз, Мілік, Ілінг.
Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, Рабіо, Костич — Влахович, К’єза.
Гра Лаціо — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.