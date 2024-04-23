Римський Лаціо та туринський Ювентус зіграють поміж собою матч-відповідь півфіналу Кубка Італії на Стадіо Олімпіко на тлі перемоги "зебр" у першій грі — 2:0.

Ігор Тудор, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Казале в трійці центральних захисників, тоді як Хісай зіграє на правому фланзі, а Кастельянос очолить атаку.

Массіміліано Аллегрі, у свою чергу, залучив до стартового складу Алекса Сандро в трійці центральних захисників.

Лаціо: Мандас — Казале, Романьйолі, Гіла Фуентес — Хісай, Гендузі, Катальді, Марушич — Андерсон, Альберто — Кастельянос.

Запасні: Сепе, Ренцетті, Патрік, Весіно, Пеллегріні, Педро, Ровелла, Іммобіле, Гонсалес.

Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Алекс Сандро — Камб’язо, Маккенні, Локателлі, Рабіо, Костич — Влахович, К’єза.

Запасні: Щесни, Пінсольо, Ругані, Джало, Міретті, Веа, Алькарас, Ніколуссі-Кавілья, Їлдиз, Мілік, Ілінг.

Гра Лаціо — Ювентус почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.