Італія

Football.ua представляє прев'ю півфіналу Кубка Італії, який пройде 23 квітня і розпочнеться о 22:00.

У другому півфіналі Кубка Італії на нас чекає протистояння між Лаціо та Ювентусом, яке пройде на Стадіо Олімпіко.

Лаціо — Ювентус

Вівторок, 23 квітня, 22:00, Стадіо Олімпіко, Рим, головний арбітр — Даніеле Орсато, пряма трансляція на Мегого

Три тижні тому Ювентус та Лаціо зіграли перший матч півфіналу Кубка Італії. Попри невиразну гру напередодні, Юве змогли впевнено переграти суперника — 2:0. Команда Аллегрі провела дуже впевнений матч та виграла завдяки голам К'єзи та Влаховича, не дозволивши супернику нанести бодай один удар у площину воріт.

Після цієї перемоги Ювентус зіграв три матчі в чемпіонаті — двічі зіграв внічию та одну гру виграв. Тоді як Лаціо програв у римському дербі та виграв двічі в аутсайдерів.

У минулому сезоні Юве вибив Лаціо на стадії 1/4 фіналу. Тоді "зебри" мінімально перемогли суперника завдяки голу Бремера. А у півфіналі поступились Інтеру, який в підсумку і взяв трофей.

На шляху до півфінальної стадії Кубка Італії Лаціо зустрілися Дженоа та Рома. Обох суперників "орли" обіграли з однаковим рахунком — 1:0.

Підопічні Алегрі стартували в Кубку Італії з домашнього розгрому над Салернітаною — 6:1, а потім вони знищили Фрозіноне з рахунком 4:0.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Аллегрі. Так, на перемогу Ювентуса пропонується коефіцієнт 1,53, тоді як потенційний успіх Лаціо оцінюється показником 6,20. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Лаціо: Мандас — Патрік, Хіла, Касале — Марушич, Весіно, Камада, Гендузі — Луїс Альберто, Феліпе Андерсон — Кастельянос

Не зіграють: Іммобіле (проблеми з коліном), Проведель (травма кісточки), Романьолі (травма гомілкової кістки), Дзакканьї (травма кісточки)

Ювентус: Щесни — Гатті, Бремер, Данило — Камб'язо, Рабйо, Локателлі, Алькарас, Веа — К'єза, Влахович

Не зіграють: Ніколо Фаджолі, Поль Погба (обидва – дискваліфікація)

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА