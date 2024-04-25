Італія

Півзахисник бергамського клубу прокоментував вихід до фіналу Кубка Італії.

Напередодні бергамаська Аталанта переграла флорентійську Фіорентину в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії та здобула перепустку до вирішальної дуелі.

Аталанта — Фіорентина 4:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри півзахисник "Богині" прокоментував виступ власної команди.

"Ми дуже щасливі, знову вийти у фінал — це чудове відчуття. Особливо після поразки у Флоренції. Нам пощастило, що ми одразу ж забили гол, і це додало нам упевненості, тоді як після цього почалась трохи брудна гра.

У другому таймі ми помітно активізувались, з’явилось багато вільного простору. Шкода тільки, що пропустили гол під час "мертвої" подачі суперників. Але, знову повторююсь, головним було саме вийти у фінал.

Чи можете ми обіграти Ювентус? Ми можемо обіграти кого завгодно, але це буде нелегко. У Юве є багаторічний досвід участі у фіналах і це дійсно чудова команда, яка завжди знаходить гол, навіть коли гра їй не вдається.

Ми в свою чергу будемо дуже раді зіграти ще один фінал, особливо в Римі при повному стадіоні, оскільки наш минулий фінал в Реджо-Емілії відбувався ще на порожньому стадіоні. Цього ж разу хочемо привезти на цей фінал все Бергамо", — заявив нідерландський виконавець.

У фінальному матчі Кубка Італії бергамаська Аталанта зіграє проти туринського Ювентуса.