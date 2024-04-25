Італія

Форвард бергамського клубу прокоментував вихід до фіналу Кубка Італії.

Напередодні бергамаська Аталанта переграла флорентійську Фіорентину в матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії та здобула перепустку до вирішальної дуелі.

Аталанта — Фіорентина 4:1 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри нападник "Богині" Джанлука Скамакка прокоментував виступ власної команди.

"Це була чудова гра з нашого боку, тому що зазвичай, коли ситуації стають складними за ходом зустрічі, нам рідко вдається забити пізній гол. Але сьогодні ми вірили і йшли до кінця.

Я щасливий, що допоміг команді, тоді партнери виводили мене в найкращі позиції, щоб я міг забивати голи. Грати з таким складом Аталанти — це фантастика.

У фіналі ніколи немає фаворитів. Це всього один матч, і тому ми віддамо всі сили задля перемоги.

Ми повинні продовжувати йти матч за матчем. Ми повинні насолоджуватися цим моментом, адже коли ви починаєте сезон, ви тільки мрієте про те, щоб у травні все ще бути в боротьбі за всі ваші першочергові цілі", — заявив італійський виконавець.

У фінальному матчі Кубка Італії бергамаська Аталанта зіграє проти туринського Ювентуса.