Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 25 квітня 2024 року.

У рамках матчу-догравання 32-го туру італійської Серії А Рома змогла дотиснути Удінезе та здобути перемогу.

За регламентом матч мав зігратися 11 днів тому, але на 72-й хвилині гри Еван Ндіка зазнав проблем зі здоров'ям, унаслідок чого суддя ухвалив рішення перенести гру і дограти 25 квітня.

Команда Даніеле Де Россі змогла вирвати три очки на п'ятій компенсованій хвилині завдяки голу Браяна Крістанте.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Удінезе — Рома у рамках 32-го туру італійської Серії А-2023/24:

Удінезе — Рома 1:2

Голи: Р. Перейра 23 – Лукаку 64, Крiстанте 90+5

Удінезе: Окойє, Н. Перес (Кабаселе 90+1), Бійол, Р. Крістенсен, Ехізібе (Феррейра 70), Уолас, Самарджич, Пайєро, Х. Камара (Земура 70), Р. Перейра, Лукка.

Рома (момент поновлення матчу): Свілар, Манчіні, Смоллінг (Льоренте 88), Анхеліньо, Карсдорп (Ель-Шаараві 90+4), Крістанте, Лоренцо Пеллегріні, Спінаццола, Дібала, Азмун, Абрагам.

Рома (момент припинення матчу) : Свілар, Хюйсен (Карсдорп 53), Льоренте, Ндіка, Залевські, Крістанте, Паредес, Ауар (Дібала 53), Анхеліньо, Бальданці, Лукаку

Попередження: Х. Камара 31, Бійол 58, Пайєро 66 — Бальданці 69, Карсдорп 90+3.