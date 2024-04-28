У клубі сподіваються, що вінгер буде виступати в ньому і надалі.
Рафаель Леау, Getty Images
28 квітня 2024, 18:56
Генеральний директор Мілана Джорджіо Фурлані розповів щодо майбутнього Рафаеля Леау.
"Рафа – гравець Мілана, має тривалий контракт, хоче залишитися в клубі. Тому він залишиться", — цитує Джорджіо ресурс Milan News It.
Зараз Рафаелем цікавляться Арсенал, Манчестер Юнайтед та ПСЖ, угода вінгера розрахована до 2028 року.
Цього сезону 24-річний гравець провів 43 матчі в усіх можливих турнірах, забив 13 голів і віддав 13 асистів.