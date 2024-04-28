Англія

Джеймі Каррагер про конфлікт між Клоппом та Салахом.

Колишній захисник Ліверпуля, а нині відомий футбольний експерт Джеймі Каррагер висловився про інцидент на матчі з Вест Гемом (2:2), який трапився між Юргеном Клоппом та Мохамедом Салахом.

"Салах та Клопп – легенди Ліверпуля. Нам не потрібно приймати чийсь бік!

Салах засмучений і злий на Юргена за те, що не грає, і в той момент не хотів обіймати боса, Юрген зі зрозумілих причин прийняв це.

Мо був дурний зі своїм коментарем після матчу, але дозвольмо їм розібратися між собою та насолодитися останніми тижнями разом. Вони дуже допомагали один одному у всьому, якщо говорити про те, що було досягнуто у клубі!" – написав ексгравець Ліверпуля у твіттері.

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