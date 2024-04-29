Італія

Тренер Наполі висловив думку стосовно матчу з Ромою.

Головний тренер Наполі Франческо Кальцона розповів щодо матчу своєї команди з Ромою. Команда з Неаполя зіграла внічию з колективом Даніеле Де Россі.

"Ми знали про силу Роми на стандартних положеннях, тому я зробив заміну перед кутовим, але цього було недостатньо", — сказав Франческо на післяматчевій конференції.

"Ми пропустили два голи зі стандартних положень. Я не знаю що сказати. Єдине, що я можу додати, це те, що я щасливий, тому що ми продемонстрували гордість і якість.

Залишалося всього кілька хвилин. Я замінив Хамеда Траоре, якого я випустив у другому таймі, тому що йому не вистачало необхідної фізичної підготовки для гри на стандартах. Це те, що мені було потрібно і чому я зробив заміну, але цього виявилось недостатньо.

Хлопці відчувають усю тяжкість ситуації у турнірній таблиці. Я повинен їх добре тренувати і намагатися змусити грати у футбол. Ми не дозволили створити Ромі багато шансів. Це команда, яка під керівництвом Даніеле Де Россі забивала у середньому по два голи за гру.

Ми залишили все на полі, і так, ми не програємо багато ігор.

Ауреліо Де Лаурентісу не потрібна моя порада. Він у футболі 20 років, тому знає, як приймати найкращі рішення. У моє завдання не входить давати йому поради".

Наразі Наполі знаходиться на 9 місці в Серії А.