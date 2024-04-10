Італія

Івуарієць не зміг проявити себе у неаполітанському клубі.

Півзахисник Наполі Хамед Траоре у літнє трансферне вікно, швидше за все, повернеться до складу Борнмута. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво "неаполітанців" буде змушене змінювати свою середню лінію команди через майбутній відхід Пйотра Зеліньські.

До центру поля був запрошений 24-річний івуарієць, який був орендований у Борнмута до кінця сезону із правом викупу за 25 мільйонів євро.

За інформацією джерела, "неаполітанці" вирішили не користуватися опцією викупу через те, що футболіст не зміг проявити себе в команді.

Цього сезону Траоре провів вісім матчів у складі Наполі, в яких результативними діями не відзначався.