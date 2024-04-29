Італія

Генеральний директор Інтера висловив думку стосовно успішності виступів Інтера.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта розповів щодо виступів команди, а також користі від непідписання Ромелу Лукаку.

"У житті є складова, яка не дуже враховується, — удача", — цитує Джузеппе ресурс Tuttosport.

"У ситуації з Ромелу Лукаку нам пощастило: я не заперечую, що він був нашою метою, але все склалося інакше. Ми створили іншу лінію атаки порівняно з проектом, який мали на початку літнього трансферного вікна.

Але ми знали про цінність Маркуса Тюрама. Потім ми підписали Алексіса Санчеса та Марко Арнаутовича. У нас найрезультативніша атака в Серії А".

Завдяки перемозі у дербі з Міланом Інтер здобув титул чемпіона Італії.