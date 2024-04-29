Італія

В команді розглядають можливість залишити тренера надовше.

Кальярі сподівається продовжити угоду з головним тренером Клаудіо Раньєрі — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Наразі Клаудіо все ще не впевнений щодо свого майбутнього, але у команді задоволені його роботою і хочуть продовжити співпрацю.

Тренер планував оголосити щодо завершення тренерської кар'єри після цього сезону, але зараз його намагаються відмовити від цього рішення. Дану команду Раньєрі очолює його з 2023 року.

Наразі Кальярі знаходиться на 14 місці у Серії А.