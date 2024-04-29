В команді розглядають можливість залишити тренера надовше.
Клаудіо Раньєрі, Getty Images
29 квітня 2024, 17:57
Кальярі сподівається продовжити угоду з головним тренером Клаудіо Раньєрі — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Наразі Клаудіо все ще не впевнений щодо свого майбутнього, але у команді задоволені його роботою і хочуть продовжити співпрацю.
Тренер планував оголосити щодо завершення тренерської кар'єри після цього сезону, але зараз його намагаються відмовити від цього рішення. Дану команду Раньєрі очолює його з 2023 року.
Наразі Кальярі знаходиться на 14 місці у Серії А.