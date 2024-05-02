Італія

Черговий кандидат "россонері".

Мауріціо Саррі — ще один кандидат на посаду головного тренера Мілана. Про це повідомляє журналіст Sportitalia Джанлуїджі Лонгарі.

За інформацією джерела, керівники "россонері" вважають, що Саррі володіє відповідними тактичними характеристиками для підвищення якості гри та результатів команди. При цьому поки, що жодних контактів між сторонами не було, але найближчим часом представники Мілана збираються провести перемовини з італійським тренером.

65-річний фахівець нещодавно залишив Лаціо та наразі знаходиться в активному пошуку нової команди.