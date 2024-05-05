Італія

"Нерадзуррі" знову програли Сассуоло.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився щодо поразки у виїзному матчі 35-го туру італійської Серії А із Сассуоло (0:1). Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми почали гру мляво, підхід був неправильним. Після пропущеного голу ми стали краще просувати м'яч і, мабуть, заслуговували зрівняти рахунок. Ми намагалися внести зміни, використовувати різні системи гри, випустити більше нападників, але не створили достатньої кількості моментів у другому таймі.

Інтер повинен був зробити більше. Шкода, що ми не зуміли домогтися чогось заради фанатів, які були з нами.

Моя команда забивала в 42 матчах поспіль із минулорічної зустрічі з Монцою, але Сассуоло добре захищався, був зібраний та наполегливо бився, слід віддати за це йому належне. Незважаючи на перемогу у чемпіонаті, ми відчуваємо гіркоту від поразки у матчі з Сассуоло", — сказав головний тренер Інтера.