Завершився матч чемпіонату Італії.
Сассуоло - Інтер, Getty Images
04 травня 2024, 23:57
У рамках 35-го туру італійської Серії А Сассуоло на своєму полі приймав Інтер.
Колектив Сімоне Індзагі в статусі чемпіона Італії поступився господарям із мінімальним рахунком.
Сассуоло - Інтер 1:0
Гол: Лор'єнте, 20
Сассуоло: Консільї — Ерлич, Феррарі, Кумбулла — Тольян (Міссорі, 86), Ліпані (Обіанг, 71), Енріке (Рачич, 86), Торстведт (Болока, 59), Дойг — Лор'єнте, Пінамонті
Інтер: Аудеро — Павар, де Врей, Бастоні (Б'юкенен, 69) — Думфріс (Куадрадо, 60), Фраттезі (Барелла, 69), Асллані (Классен, 74), Мхітарян (Арнаутович, 60), Аугусто — Мартінес, Санчес
Попередження: Болока — Павар.