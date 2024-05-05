Італія

"Нероверді" нічний жах чемпіонів Італії.

В рамках 35-го туру італійської Серії А, міланський Інтер зазнав мінімальної поразки у грі з аутсайдером чемпіонату Сассуоло (0:1).

Ця поразка стала лише другою для Інтера на даний момент у матчах італійської першості сезону-2023/24. Цікаво, що обидва рази чинний чемпіон Італії програвав саме Сассуоло.

27-го вересня, у матчі шостого туру Серії А, Сассуоло на "Джузеппе Меацца" завдяки голам Байрамі та Берарді обіграв Інтер із рахунком 2:1.

Раніше алленаторе Інтера Сімоне Індзагі прокоментував гру з Сассуоло.