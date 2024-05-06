Італія

Судячи за все "россонері" обирають тренера серед португальців.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау хоче очолити італійський Мілан. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, португальський фахівець не планував змінювати клубну прописку, але після президентських виборів, на яких перемогу святкував Андре Віллаш-Боаш, ситуація змінилася.

Завтра у Консейсау запланована зустріч із новообраним президентом "драконів", але відомо, що в контракті 49-річного наставника з португальської команди передбачена особлива умова, завдяки якій кожна зі сторін може розірвати угоду. Тому велика ймовірність, що наприкінці сезону він залишить "Ештадіу де Драгау".

Як зазначає журналіст GdS Лука Бьянкін: "Якби Консейсау міг, він би вже завтра підписав контракт з Міланом".

Нагадаємо, Сержіу Консейсау свого часу грав у складі міланського Інтера з 2001 по 2003 роки.